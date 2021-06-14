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"صحة الفيوم": تطعيم 26 من رهبان دير الكرمل بطامية بلقاح كورونا (صور)

الإثنين 14/يونيو/2021 - 01:49 ص
بوابة الفجر
ريهام على
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طعمت إدارة طامية الصحية بالفيوم، بقيادة الدكتورة نشوى رحيم، مدير الإدارة، 26 من رهبان والعاملين بدير الكرمل بطامية، وذلك بحضور الأب أرميا.

بالإضافة إلى فريق المعلومات بالمديرية والذى يقوم بإدخال بيانات الذين يتلقون التطعيم.

وجاء ذلك تحت إشراف الدكتور حاتم محمد جمال الدين، وكيل الوزارة وبناء على التعاون المسبق مع الكنيسة. 

وأكد وكيل الوزارة أنه تم تسهيل جميع الأمور من قبل إدارة الدير.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
"صحة الفيوم": تطعيم 26 من رهبان دير الكرمل بطامية بلقاح كورونا (صور)
"صحة الفيوم": تطعيم 26 من رهبان دير الكرمل بطامية بلقاح كورونا (صور)
"صحة الفيوم": تطعيم 26 من رهبان دير الكرمل بطامية بلقاح كورونا (صور)
"صحة الفيوم": تطعيم 26 من رهبان دير الكرمل بطامية بلقاح كورونا (صور)
"صحة الفيوم": تطعيم 26 من رهبان دير الكرمل بطامية بلقاح كورونا (صور)
"صحة الفيوم": تطعيم 26 من رهبان دير الكرمل بطامية بلقاح كورونا (صور)
"صحة الفيوم": تطعيم 26 من رهبان دير الكرمل بطامية بلقاح كورونا (صور)
"صحة الفيوم": تطعيم 26 من رهبان دير الكرمل بطامية بلقاح كورونا (صور)
"صحة الفيوم": تطعيم 26 من رهبان دير الكرمل بطامية بلقاح كورونا (صور)
"صحة الفيوم": تطعيم 26 من رهبان دير الكرمل بطامية بلقاح كورونا (صور)
"صحة الفيوم": تطعيم 26 من رهبان دير الكرمل بطامية بلقاح كورونا (صور)
"صحة الفيوم": تطعيم 26 من رهبان دير الكرمل بطامية بلقاح كورونا (صور)
"صحة الفيوم": تطعيم 26 من رهبان دير الكرمل بطامية بلقاح كورونا (صور)
"صحة الفيوم": تطعيم 26 من رهبان دير الكرمل بطامية بلقاح كورونا (صور)
"صحة الفيوم": تطعيم 26 من رهبان دير الكرمل بطامية بلقاح كورونا (صور)
"صحة الفيوم": تطعيم 26 من رهبان دير الكرمل بطامية بلقاح كورونا (صور)

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لقاح كورونا كورونا صحة الفيوم

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