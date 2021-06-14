"صحة الفيوم": تطعيم 26 من رهبان دير الكرمل بطامية بلقاح كورونا (صور)

طعمت إدارة طامية الصحية بالفيوم، بقيادة الدكتورة نشوى رحيم، مدير الإدارة، 26 من رهبان والعاملين بدير الكرمل بطامية، وذلك بحضور الأب أرميا.





بالإضافة إلى فريق المعلومات بالمديرية والذى يقوم بإدخال بيانات الذين يتلقون التطعيم.





وجاء ذلك تحت إشراف الدكتور حاتم محمد جمال الدين، وكيل الوزارة وبناء على التعاون المسبق مع الكنيسة.





وأكد وكيل الوزارة أنه تم تسهيل جميع الأمور من قبل إدارة الدير.



