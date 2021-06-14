عاجل.. وزير الخارجية الأمريكي يدعو نظيره الإسرائيلي لابيد لزيارة واشنطن

تحدث وزير الخارجية الأمريكي هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، ودعاه لزيارة واشنطن، جاء ذلك في نبأ عاجل لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، منذ قليل.



