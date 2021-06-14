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عاجل.. وزير الخارجية الأمريكي يدعو نظيره الإسرائيلي لابيد لزيارة واشنطن
الإثنين 14/يونيو/2021 - 12:01 ص
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تحدث وزير الخارجية الأمريكي هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، ودعاه لزيارة واشنطن، جاء ذلك في نبأ عاجل لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، منذ قليل.
وصوّت الكنيست الإسرائيلي، الأحد 3 يونيو، لصالح منح الثقة لحكومة التغيير بالأغلبية، ما ينهي بشكلٍ نهائيٍ حقبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي تواصلت منذ مارس عام 2009، وأصبح نفتالي بينيت هو رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد، الذي سيخلف نتنياهو في الحكم، فيما سيتناوب يائير لابيد على رئاسة الحكومة في نوفمبر 2023، وفقًا للاتفاق المبرم بينهما.
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