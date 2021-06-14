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بورفؤاد يعود للقسم الثاني بعد غياب 4 سنوات

الإثنين 14/يونيو/2021 - 12:06 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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حسم الفريق الكروي الأول بنادي بورفؤاد بطاقة وصولة لدوري القسم الثاني عقب ماراثون طويل في الموسم الحالي 2020-2021 .

ونجح لاعبو النادي البورسعيدي من تحقيق الفوز على المطرية بالجولة الختامية، بأربعة أهداف دون مقابل، ليرتفع رصيدهم إلى 63 نقطة بالمركز الأول بفارق نقطتين عن الوصيف كهرباء الإسماعيلية.

وخاض بورفؤاد 28 مباراة خلال الموسم حقق خلالهم 18 إنتصار، و9 تعادلات وتلقى هزيمة وحيدة، وسجل الفريق 57 هدفاً، وعليه 14 هدف.

ويعتلي الإفريقي اسماعيلا كواندا صدارة هدّافو فريقة برصيد 12 هدف.

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وهبط للقسم الرابع، القنطرة وغزل السويس وسماد السويس ومركز شباب أبو صوير.

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