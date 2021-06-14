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الأسئلة وشكل الامتحان.. أستاذ مناهج يطمئن طلاب الثانوية العامة

الإثنين 14/يونيو/2021 - 04:02 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج التربوية بجامعة عين شمس، إن امتحانات الثانوية العامة لن تخرج في أسئلتها عن الأنماط التي تقدمها وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا أنه سيتم تصحيح ورق الإجابة إلكترونيًا دون أي تدخل بشري.

وأضاف "شحاتة"، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الأحد: "سنكون أمام امتحان جديد للثانوية العامة، لن يخرج عن طريقة وأشكال وأنماط الأسئلة التي مرت عليهم في الامتحانات التجريبية الأخيرة.. وطلاب الصف الثالث الثانوي الحاليين مروا بثلاثة تجارب امتحانات".

وواصل قائلًا: "لو الطلاب عاوزين الأسئلة.. فهي موجودة في بنك المعرفة، ومنصة حصص مصر، ومدرستنا 2، والتلفزيون التعليمي، ومنصة وزارة التربية والتعليم والامتحان التجريبي الثالث".

وأشار أستاذ المناهج التربوية إلى أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستكون موحدة بين الطلاب، عدا مواد اللغة العربية واللغتين الأجنبية الأولى والثانية ستكون مختلفة بين طلاب الشعبة الأدبية والعلمية، أما باقى المواد فأسئلتها موحدة، مشيرًا إلى أنه مسموح للطلاب بالدخول الكتاب المدرسي، ولكن النتيجة سترجع لمدى الفهم والإجابة.

وذكر أن الأسئلة تأتي للطلاب من خلال بنوك الأسئلة وستكون متساوية ومتوازنة من حيث الصعوبة تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وصيغة الأسئلة فى الامتحان هدفها قياس مستوى فهم الطالب لنواتج التعلم والفهم.

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