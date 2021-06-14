سميح ساويرس يكشف أسباب تحسن نتائج أعمال أوراسكوم للتنمية رغم جائحة كورونا

علق المهندس سميح ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للتنمية على تحقيق شركته ارتفاعا في الأرباح بنسبة 377% في الربع الأول من عام 2021 رغم جائحة " كورونا.





وقال "ساويرس" في حواره عبر تطبيق زوم مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "أون": "دي مش شطارة اوي يعني، ممكن تبقى كويسة لو قارنتها بعام 2020 كانت المصيبة كبيرة اوي بسبب تداعيات الجائحة فلما نقارن الربع الأول من 2021 بالسنة الماضية هو تحسن جيد بس مش شطارة مننا".





وأضاف "ما زلنا بعيدين عن نتائج أعمال ما قبل ثورة يناير لكن ما حدث هو تحسن نسبي"، موضحًا أسباب تحسن نتائج الأعمال لما تتميز به مدينة الجونة باعتبارها جاذبة للاستثمار خاصة تميزها في عدة مناحي أهمها تقديم الخدمات الطبية وقت الجائحة.



