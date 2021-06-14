اليوم.. الصحة تطلق قافلتين طبيتيين ضمن حياة كريمة بالمجان









تُطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم الأثنين، قافلتين طبيتين بالمجان، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.



وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إطلاق القوافل الطبية في مناطق؛ حاجر البلاليص مركز ادفو غرب بمحافظة أسوان، أولاد عمرو قنا بمحافظة قنا.



وأوضحت وزارة الصحة، أن القوافل تضم جميع التخصصات الطبية من "نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية".



وقالت إن القوافل الطبية خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها جميع الأدوية، مشيرة إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.