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بـ"50 مليون دولار".. حقيقة العثور على زهرة الخشخاش في شقة الزمالك (فيديو)

الإثنين 14/يونيو/2021 - 12:16 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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نفى الدكتور عمرو عبداللطيف، مدير عام الترميم بقطاع الفنون التشكيلية، وجود لوحة زهرة الخشخاش بالمضبوطات الأثرية التي عثر عليها في شقة "الزمالك"، المعروفة إعلاميا بمغارة على بابا، تلك اللوحة التي قُدرت قيمتُها قبل السرقة بـ"50 مليون دولار".

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد"»، مساء الأحد، أن هناك العديد من اللوحات التي ضبطت في شقة الزمالك، ذات قيمة عالية تاريخية ومالية، ويجب وضعها في المتحف، موضحا أن قيمة اللوحات المضبوطة تصلح لعرضها في المتاحف.

وأشار، إلى أن بعض اللوحات تعود للقرن السابع عشر والتاسع عشر والعشرون، ولفنانين مشاهير في القرون الماضية من جنسيات مختلفة "إيطالية وبلجيكية وبريطانية"، لافتا إلى أن بعض اللوحات يتخطى سعرها 700 ألف إسترليني، نظرا لقيمتها الفنية العالية، حيث رسمت عن طريق فنانين أوروبيين ذات شهرة كبيرة.

ونوه مدير عام الترميم بقطاع الفنون التشكيلية، بأنه من أشهر الفنانين العالميين أصحاب اللوحات المضبوطة بشقة الزمالك، فان جوخ وأخرين ممن يذيع صيتهم في هذا المجال.

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لوحة زهرة الخشخاش شقة الزمالك بوابة الفجر الفجر الزمالك

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