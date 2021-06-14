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سميح ساويرس يوضح حقيقة مشاركته في مشروع "نيوم" السعودي

الإثنين 14/يونيو/2021 - 04:25 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف المهندس سميح ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم القابضة، عن الوزن النسبي لاستثمارات الشركة في مصر والموجودة في سبع دول عربية وأجنبية، مشيرًا إلى أن حصة مصر أو وزنها النسبي من الاستثمارات في هذه الدول يتغير من عام لأخر ما بين 30 إلى 50% بحسب الظروف والمستجدات في كل عام.

وقال "ساويرس" في حواره عبر تطبيق زووم مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "أون": "استثمارات الشركة تتغير من عام لأخر على سبيل المثال استثماراتنا في عمان وقت جائحة كانت صفر، مقارنة بسويسرا والتي مثلت أفضل سنة في استثمارات الشركة رغم كورونا بسبب منع السويسريين من السفر حيث كانوا يأتون لمدينتنا مما حسن إيرادات الشركة في سويسرا في هذا العام ".

وحول زيارته الأخيرة للملكة العربية السعودية ومدى احتمالية استثماره في مشروع نيوم استطرد: "لسه بنتكلم معاهم بس الصراحة هما عاملين مجهود خارق، واعتقد أننا لو تعاونا مع السعودية ممكن يبقى البحر الأحمر أفضل بكثير من البحر الأبيض المتوسط في سياحة اليخوت وغيرها".

وتابع رئيس شركة أوراسكوم القابضة: "لا يوجد أي سبب منطقي يخلي حد يروح جزر المالديف أو موريشس ويسافر بالطيارة 10 ساعة في ظل إمكانيات البحر الأحمر شريطة أن يتم تطوير البحر الأحمر بالتعاون مع السعودية لتحويله لمنطقة سياحية ضخمة وجذابة مع تطبيق السعودية لخططها في المشروع ".

واستكمل حديثه "في زيارتي لخطط المملكة للبحر الأحمر حتى بعيدًا عن مشروع نيوم لقيت شغلهم وخططهم ممتازة وفيها أفضل المهندسين والخبراء والصراحة ما لاقتش غلطة أقولها ليهم".

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مشروع نيوم السعودي سميح ساويرس بوابة الفجر الفجر

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