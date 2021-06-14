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شاهد.. عمرو أديب يكشف معلومات هامة عن المتحدث العسكري الجديد

الإثنين 14/يونيو/2021 - 01:08 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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استعرض الإعلامي عمرو أديب، السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة، قائلا: "البلد فيها كفاءات بتتعب على نفسها".

وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن إمكانيات المتحدث العسكري يجب أن تكون نموذجا للشباب، "مينفعش تقف عند البكالوريوس"، مضيفا: "البشرية كلها معاها ليسانس وبكالوريوس دلوقتي، لازم تتعب وتشقى".

وأضاف، "اللي اختار المتحدث العسكري إيده تتلف في حرير.. اختار مؤهلات صح، وشخصية تم تنقيتها داخل المؤسسة العلمية العسكرية".

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عمرو اديب المتحدث العسكري الجديد الفجر

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