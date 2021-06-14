شاهد.. عمرو أديب يكشف معلومات هامة عن المتحدث العسكري الجديد

استعرض الإعلامي عمرو أديب، السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة، قائلا: "البلد فيها كفاءات بتتعب على نفسها".





وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن إمكانيات المتحدث العسكري يجب أن تكون نموذجا للشباب، "مينفعش تقف عند البكالوريوس"، مضيفا: "البشرية كلها معاها ليسانس وبكالوريوس دلوقتي، لازم تتعب وتشقى".



