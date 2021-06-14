ورد عبيدة ضابط منقلب على الحكم العثماني في "سنوات الحب والرحيل"



يستأنف الممثل الشاب ورد عبيدة، تصوير دوره في المسلسل السوري"سنوات الحب والرحيل"، حيث يجسد دور ضابط سوري، وأحد الضباط المنقلبين علي الحكم العثماني.



وأعرب "ورد" عن سعادته البالغة بمشاركته في هذا العمل الدرامي، الذي يمثل أولي خطواته الفنية في الدراما، و يتناول العمل فترة صدور فرمان الخدمة العسكرية الالزامية لكل من هم في عمر الخدمة، والتي أصدرها السلطان العثماني انذاك، وتتوالي الاحداث في اطار درامي.



"سنوات الحب والرحيل" بطولة النجم السوري عابد الفهد ، عبد الرحمن اليماني، انس طيارة، واخرون، وهو من تاليف ورشة كتابة لمجموعة من المؤلفين الشباب، واخراج المخرج السوري الليث حجو، وانتاج مجموعة mbc.