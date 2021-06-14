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زوج كيم كارداشيان يواعد صديقة كريستيانو السابقة

الإثنين 14/يونيو/2021 - 12:47 ص
بوابة الفجر
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أكد مغني الراب الأميركي كاني ويست، شائعات ارتباطه بعارضة الأزياء الروسية الشهيرة إيرينا شايك، صديقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو السابقة. وظهرت صور تجمع كاني البالغ من العمر 44 عامًا، وهو يتجول خلال نزهة مع إيرينا، 35 عاما، في بروفانس بفرنسا، حيث يقيم الثنائي سويًا في فندق Villa La Coste، وفق ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


وتعد فرنسا الوجهة المفضلة لكاني ويست، حيث سافر عدة مرات بصحبة كيم واصطحبها إلى هناك عندما تواعدا لأول مرة في العام 2012، وأقام الزوجان السابقان حفل زفاف فخمًا في قصر فرساي في باريس في العام 2014.



وكانت الشائعات الخاصة بدأت بوجود علاقة رومانسية بين كاني وإيرينا، أواخر الشهر الماضي، حيث تردد أن كاني يواعد العارضة الروسية سرا. كما ظهرت إيرينا وهي ترتدي قميص DMX الذي صممه ويست بالتعاون مع دار أزياء "بالنسياغا" الفرنسية، لتؤكد بذلك الشائعات.


يذكر أن العارضة الروسية كانت تربطها علاقة سابقة مع الممثل برادلي كوبر، وقبل ذلك دخلت في علاقة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو استمرت لخمس سنوات لينفصلا في نهاية 2014.

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