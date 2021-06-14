خبير أمن المعلومات: انقطاع للانترنت لمدة دقيقة واحدة يتسبب في خسائر بالمليارات (فيديو)

قال محمد الجندي، خبير أمن المعلومات، إن العطل الذي حدث في عدد من المواقع بسبب خلل في شبكة الإنترنت لبعض الشركات التي تدير هذه المواقع تسبب في العديد من الخسائر الاقتصادية لعدد من الشركات الضخمة والحكومات.



وأضاف "الجندي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "هذا الخلل بقى عامل قلق، خاصة أن الانترنت أصبح كالماء والهواء ولا أحد يستطيع أن يعيش بدونه".



وتابع "الانترنت أصبح هو الاقتصاد الجديد والمحرك خاصة بعد أزمة كورونا وبدأ يكون فيه أهمية كبيرة بما فيها التعليم والثقافة والاقتصاد، حياتنا بقت جزء منه مش هو اللي جزء من حياتنا".



واستطرد "كل ما هنبقى أكثر اعتمادًا على الانترنت كل ما سيؤثر هذا على الحالة الاجتماعية في المجتمع، خاصة أن أي انقطاع للانترنت لمدة دقيقة واحدة يتسبب في خسائر بالمليارات".



وأشار إلى أن هناك شركات ضخمة وحكومات خسرت الكثير بسبب شركة تقوم بتوزيع الاتصال الذي يحدث على بعض المواقع، مستطردًا "كود مكتوب أصبح الآن يؤثر في حياة الملايين والسوفت وير أصبح هو المتحكم، لأن الاقتصاد الآن أصبح يعيش على الانترنت".

