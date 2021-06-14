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رضا عبد العال: صالح جمعة الأفضل لتعويض ساسي

الإثنين 14/يونيو/2021 - 12:27 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال رضا عبد العال لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن نية الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط فريق الزمالك، فى عدم تجديد تعاقده كانت واضحة للجميع منذ بداية الموسم، مطالبًا بتكريم اللاعب لإلتزامه بنهاية عقده وعدم افتعال أى أزمات.
أضاف عبد العال خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب البلدوزر" مع الإعلامى مجدى عبد الغنى عبر شاشة الشمس: "أنا شايف إن موضوع فرجانى ساسى طبيعى جدًا، وأى لاعب مكانه هيعمل كده ويمشى لو فى جنيه زيادة فى مكان أخر".
تابع رضا عبد العال إن صالح جمعة ومحمد عبد العاطى أفضل ثنائى فى مصر يستطيعوا تعويض رحيل فرجانى ساسى عن الزمالك.
تابع نجم الزمالك مؤكدًا إن إمام عاشور يمتاز بالنزعة الهجومية أكثر من الدفاعية، ومن أفضل أن يشارك بدلاً من يوسف أوباما وليس فرجانى ساسى.

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