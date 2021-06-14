حسام حسن: سيسيه قادر على صناعة الفارق مع الزمالك





















كشف حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن تشخيص إصابة رزاق سيسيه لاعب الفريق، والمعار من صفوف الزمالك، الذي قام بعمل عملية جراحية أمس الأحد.





وأوضح حسام حسن في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج " أوضة اللبس" الذي يذاع على قناة النهار، "تشخيص إصابة رزاق سيسيه شرخ إجهادي في صابونة الركبة ومن الواضح أنها إصابة قوية".





واستكمل، "رزاق سيسيه في حال تعافيه من الإصابة سيكون إضافة قوية إلى نادي الزمالك، وسيكون قادر على صناعة الفارق مع القلعة البيضاء، ليس فقط من الناحية الفنية لكن بسبب روحه واجتهاده الدائم".



