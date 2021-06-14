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موعد مباراة بولندا ضد سلوفاكيا في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

الإثنين 14/يونيو/2021 - 12:29 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
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يلتقي منتخب بولندا مع نظيره منتخب سلوفاكيا اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) والتي تستمر حتى الحادي عشر من يوليو المقبل.

ويلعب منتخبي بولندا وسلوفاكيا ضمن المجموعة الخامسة والتي تضم معهما ايضا منتخبي إسبانيا والسويد.

وتنطلق مباراة بولندا مع سلوفاكيا في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الاثنين، على ملعب "كريستوفسكي"، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بالبطولة القارية.

وستذاع مباراة سلوفاكيا مع بولندا اليوم الاثنين، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الأمم الأوروبية.

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