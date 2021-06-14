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11 وافد جديد في القسم الثاني الموسم المقبل.. تعرّف عليهم

الإثنين 14/يونيو/2021 - 12:35 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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وضع 11 فريقاً أقدامهم في مسابقة دوري القسم الثاني وسط منافسة كانت شرسة وساخنة في معظم المجموعات، فيما عدا المجموعة الخامسة التي شهدت صعود الإتصالات بفارق ما يقترب من 30 نقطة عن الوصيف كسكادا.

ويستعرض "الفجر الرياضي" الاندية التي نجحت في تحقيق إنجاز الصعود خلال الموسم الحالي (2020-2021) بالقسم الثاني .

- المجموعة الأولى : صعد للقسم الثاني المدينة المنورة .

- المجموعة الثانية :صعد للقسم الثاني البداري .

- المجموعة الثالثة :صعد للقسم الثاني ملوي.

- المجموعة الرابعة :صعد للقسم الثاني مركز شباب طامية.

- المجموعة الخامسة :صعد للقسم الثاني المصرية للإتصالات.

- المجموعة السادسة :صعد للقسم الثاني بنها.

- المجموعة السابعة : صعد للقسم الثاني بورفؤاد.

- المجموعة الثامنة : صعد للقسم الثاني صيد المحلة.

- المجموعة التاسعة : المنافسة قائمة بين شيكو ونبروة قبل جولتين من النهاية.

- المجموعة العاشرةصعد للقسم الثاني بلبيس.

- المجموعة الحادية عشر صعد للقسم الثاني المجدالسكندري.

- المجموعة الثانية عشر : صعد للقسم الثاني المصري بالسلوم.









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