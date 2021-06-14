Advertisements

خضر: المعلومات حتى الآن غير واضحة بشأن أخطاء تصنيع لقاح "جونسون آند جونسون"

الإثنين 14/يونيو/2021 - 08:13 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
علق الدكتور عبد الهادي خضر، أستاذ الباطنة بولاية نيوجيرسي الأمريكية، على قرار إدارة الغذاء الأمريكية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بوقف مؤقت لمنح لقاح "جونسون اند جونسون" للتحقيق في حالات التجلط الدموي التي تسبب بها لبعض الأشخاص.

وقال "خضر" في حواره عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن المعلومات حتى الآن غير واضحة بشأن أخطاء تصنيع لقاح جونسون لمواجهة فيروس كورونا.

وفي ذات السياق أضاف أنه في الولايات المتحدة حتى الآن ما يقرب من 65% من المواطنين حصلوا على الجرعة الأولى على الأقل، مستطردًا "أن من يتقدم للحصول على اللقاح حتى الآن هي الفئة التي لا تريد من البداية الحصول على اللقاح خاصة مع توافره في الولايات المتحدة".
وكانت أوصت إدارة الغذاء الأمريكية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، بوقف مؤقت لمنح لقاح "جونسون اند جونسون" للتحقيق في حالات التجلط الدموي التي تسبب بها لبعض الأشخاص، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أكد خبراء منظمة الصحة العالمية، مجددا فعالية لقاح جونسون أند جونسون ضد تحورات كورونا.

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، أوصى مستشارو اللقاحات الخبراء في منظمة الصحة العالمية، أنهم قد يوصون بجرعة جونسون آند جونسون لاستخدامها في البلدان التي تنتشر فيها أنواع مختلفة من فيروس كورونا الجديد.

ويعتمد أن لقاح جونسون آند جونسون، الذي يحمي من الإصابة بـ كوفيد-19 بجرعة واحدة فقط - ليس بنفس قوة بعض اللقاحات المنافسة ذوي الجرعة المزدوجة ولكن لا يزال من المحتمل أن يكون مفيدًا لعالم في حاجة ماسة إلى المزيد من الجرعات.

وفي الولايات المتحدة وسبع دول أخرى، كان لقاح جونسون آند حونسون فعالًا بنسبة 66٪ في الوقاية من الأمراض المتوسطة إلى الشديدة، وأكثر حماية - 85٪ - من الأعراض الأكثر خطورة.

أخبار تهمك

أستاذ فيروسات يوضح حقيقة وجود الفطر الأسود بالخضروات والفاكهة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

برشلونة يستقر على تجديد عقد ثنائي الفريق

منذ 42 دقيقة

عاجل من اللجنة العليا للفيروسات بشأن الموجة الرابعة لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

سد النهضة كارثي.. تفاصيل خطاب وزير الخارجية لمجلس الأمن بالأمم المتحدة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الإعلان عن فريق فرجاني ساسي الجديد

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الأهلي يتراجع عن الرحيل بعد تدخل الخطيب

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 21 ساعة

"الصحة" تعلن انخفاضا جديدا في إصابات كورونا.. ووفاة 41 حالة

منذ حوالي 6 ساعات

نجم مانشستر يونايتد مرشح للإنضمام إلى ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد شكري: نادي على دخولي في صدام مع هاني رمزي

منذ 34 دقيقة

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي لخلافة ساسي

منذ حوالي 10 ساعة

مصر توجه تحذير من نار لـ" إثيوبيا" وخيار الحرب بات مطروحا في خطاب دبلوماسي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 13 ساعة

حسام حسن: مدرب المنتخب يجب أن يكون أسطوريًا.. واتعجب من تهميشي!

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

06:02 م

عاجل من اللجنة العليا للفيروسات بشأن الموجة الرابعة لكورونا (فيديو)

02:57 ص

مصر توجه تحذير من نار لـ" إثيوبيا" وخيار الحرب بات مطروحا في خطاب دبلوماسي

08:21 م

حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الأهلي وبيراميدز

11:38 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة