خضر: المعلومات حتى الآن غير واضحة بشأن أخطاء تصنيع لقاح "جونسون آند جونسون"

علق الدكتور عبد الهادي خضر، أستاذ الباطنة بولاية نيوجيرسي الأمريكية، على قرار إدارة الغذاء الأمريكية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بوقف مؤقت لمنح لقاح "جونسون اند جونسون" للتحقيق في حالات التجلط الدموي التي تسبب بها لبعض الأشخاص.



وقال "خضر" في حواره عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن المعلومات حتى الآن غير واضحة بشأن أخطاء تصنيع لقاح جونسون لمواجهة فيروس كورونا.



وفي ذات السياق أضاف أنه في الولايات المتحدة حتى الآن ما يقرب من 65% من المواطنين حصلوا على الجرعة الأولى على الأقل، مستطردًا "أن من يتقدم للحصول على اللقاح حتى الآن هي الفئة التي لا تريد من البداية الحصول على اللقاح خاصة مع توافره في الولايات المتحدة".

وكانت أوصت إدارة الغذاء الأمريكية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، بوقف مؤقت لمنح لقاح "جونسون اند جونسون" للتحقيق في حالات التجلط الدموي التي تسبب بها لبعض الأشخاص، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.



وفي وقت سابق، أكد خبراء منظمة الصحة العالمية، مجددا فعالية لقاح جونسون أند جونسون ضد تحورات كورونا.



ووفقا لوكالة "فرانس برس"، أوصى مستشارو اللقاحات الخبراء في منظمة الصحة العالمية، أنهم قد يوصون بجرعة جونسون آند جونسون لاستخدامها في البلدان التي تنتشر فيها أنواع مختلفة من فيروس كورونا الجديد.



ويعتمد أن لقاح جونسون آند جونسون، الذي يحمي من الإصابة بـ كوفيد-19 بجرعة واحدة فقط - ليس بنفس قوة بعض اللقاحات المنافسة ذوي الجرعة المزدوجة ولكن لا يزال من المحتمل أن يكون مفيدًا لعالم في حاجة ماسة إلى المزيد من الجرعات.



وفي الولايات المتحدة وسبع دول أخرى، كان لقاح جونسون آند حونسون فعالًا بنسبة 66٪ في الوقاية من الأمراض المتوسطة إلى الشديدة، وأكثر حماية - 85٪ - من الأعراض الأكثر خطورة.