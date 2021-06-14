Advertisements

هل سيسمح للمرأة ذات الإعاقة بالجمع بين معاشين؟.. "التضامن" توضح

الإثنين 14/يونيو/2021 - 08:15 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements

علق خليل محمد خليل، مدير مكاتب تأهيل المعاقين بوزارة التضامن الاجتماعي، على الجدل المثار حول حق المرأة المتزوجة ذات الإعاقة في الجمع بين معاشين قائلًا إن المشكلة تكمن في المادة 25 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي أعطت الحق للأشخاص ذوى الإعاقة إمكانية الجمع بين معاشين مستحقين أو بين معاش والراتب الذى يتحصل عليه نتيجة عمله".

وأوضح "خليل"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، المذاع علي القناة الأولي، أن السيدات ذوات الإعاقة طالبن بحقهن في الجمع بين معاشين ولذلك عقدنا يوم الخميس الماضي حوارا مجتمعيا لمناقشة حق المرأة ذات الإعاقة في الجمع بين معاشين برئاسة وزيرة التضامن.

وتابع مدير مكاتب تأهيل المعاقين بوزارة التضامن الاجتماعي: " هناك مقترح بأن يكون هناك معاش مثل تكافل وكرامة يوجه للمرأة ذات الإعاقة المتزوجه، وهناك اقتراحات أخرى بتعديل المادة ذات الجدل، لافتا إلى أنه سيتم عقد دراسات لمعرفة مدى إمكانية تحمل الموازنة العامة للدةلة مثل هذا التعديل التشريعي،

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي لخلافة ساسي

منذ حوالي 11 ساعة

لجنة التخطيط تؤيد قرار موسيماني برحيل ثلاثي الأهلي

منذ ساعة

"الصحة" تعلن انخفاضا جديدا في إصابات كورونا.. ووفاة 41 حالة

منذ حوالي 7 ساعات

سد النهضة كارثي.. تفاصيل خطاب وزير الخارجية لمجلس الأمن بالأمم المتحدة

منذ حوالي 19 ساعة

حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 22 ساعة

نجم مانشستر يونايتد مرشح للإنضمام إلى ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الإعلان عن فريق فرجاني ساسي الجديد

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

منذ حوالي 13 ساعة

أستاذ موارد مائية يكشف تفاصيل جديدة عن سد النهضة

منذ ساعة و 14 دقيقة

برشلونة يستقر على تجديد عقد ثنائي الفريق

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يتراجع عن الرحيل بعد تدخل الخطيب

منذ حوالي 10 ساعة

مصر توجه تحذير من نار لـ" إثيوبيا" وخيار الحرب بات مطروحا في خطاب دبلوماسي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل من اللجنة العليا للفيروسات بشأن الموجة الرابعة لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

حسام حسن: مدرب المنتخب يجب أن يكون أسطوريًا.. واتعجب من تهميشي!

منذ ساعة و نصف

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

06:02 م

عاجل من اللجنة العليا للفيروسات بشأن الموجة الرابعة لكورونا (فيديو)

02:57 ص

أستاذ موارد مائية يكشف تفاصيل جديدة عن سد النهضة

08:17 ص

مصر توجه تحذير من نار لـ" إثيوبيا" وخيار الحرب بات مطروحا في خطاب دبلوماسي

08:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة