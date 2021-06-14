هل سيسمح للمرأة ذات الإعاقة بالجمع بين معاشين؟.. "التضامن" توضح



علق خليل محمد خليل، مدير مكاتب تأهيل المعاقين بوزارة التضامن الاجتماعي، على الجدل المثار حول حق المرأة المتزوجة ذات الإعاقة في الجمع بين معاشين قائلًا إن المشكلة تكمن في المادة 25 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي أعطت الحق للأشخاص ذوى الإعاقة إمكانية الجمع بين معاشين مستحقين أو بين معاش والراتب الذى يتحصل عليه نتيجة عمله".



وأوضح "خليل"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، المذاع علي القناة الأولي، أن السيدات ذوات الإعاقة طالبن بحقهن في الجمع بين معاشين ولذلك عقدنا يوم الخميس الماضي حوارا مجتمعيا لمناقشة حق المرأة ذات الإعاقة في الجمع بين معاشين برئاسة وزيرة التضامن.



وتابع مدير مكاتب تأهيل المعاقين بوزارة التضامن الاجتماعي: " هناك مقترح بأن يكون هناك معاش مثل تكافل وكرامة يوجه للمرأة ذات الإعاقة المتزوجه، وهناك اقتراحات أخرى بتعديل المادة ذات الجدل، لافتا إلى أنه سيتم عقد دراسات لمعرفة مدى إمكانية تحمل الموازنة العامة للدةلة مثل هذا التعديل التشريعي،