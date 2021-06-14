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مفاجأة غير متوقعة.. عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن حالة لاعب الدنمارك
الإثنين 14/يونيو/2021 - 01:42 ص
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن حالة اللاعب الدنماركي اريكسن تحسنت كثيرا عقب الوعكة الصحية التي تعرض لها في مباراة فنلندا، لافتا إلى أن بعض الأطباء لديهم تشكك في قدرة اللاعب على اللعب مرة أخرى.
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن هناك تحليل منشور يفيد بأن "اريكسن" شريكا في شركة من مشروبات الطاقة، ودايما ما يظهر وهو في يده مشروب من مشروبات الطاقة.
وأضاف، "في ناس بتقول إن اللي حصله ممكن يكون من تأثير مشروب الطاقة اللي بعض الناس مش بتتحملها".
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