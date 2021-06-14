رضا عبد العال يُهاجم موسيماني وكارتيرون













تحدث رضا عبد العال لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، إنه غير متنع بالجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى، والفرنسى باتريس كاريترون المدير الفنى للزمالك.





وقال عبد العال خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب البلدوزر" مع الإعلامى مجدى عبد الغنى عبر شاشة الشمس، موسيمانى لا يجيد قراءة المباريات وتغييراته جميعها خطأ، ويتمنى فى كل مباراة عدم توفيق محمد شريف حتى يقوم بتبديله.





وأنتقد نجم الزمالك والمنتخب السابق فترة الراحة الطويلة التى منحها موسيمانى للاعبى الأهلى قبل مواجهة الترجى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، مشددًا على إنه كان يجب عدم منح اللاعبين تلك الفترة الطويلة وعدم سفر مدرب الأهلى إلى بلاده حتى لا يكون مجبر على إقامة مسعكر إعداد طويل قبل اللقاء والذى يعد نهائى مبكر.





ووصف عبد العال كارتيرون بالقطة السيامى وإنه غير جدير بقيادة فريق بحجم الزمالك، قائلاً: "موسميانى وكارتيرون محظوظان ويحققون المكسب دون أن يمتلكون أى فكر".





وعن إيهاب جلال المدير الفنى للإسماعيلى قال رضا عبد العال: "إيهاب جلال مدرب يجيد العمل مع الفرق التى لا تنافس على الدورى أو البطولات".



