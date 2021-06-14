Advertisements

رضا عبد العال يُهاجم موسيماني وكارتيرون

الإثنين 14/يونيو/2021 - 12:55 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements



تحدث رضا عبد العال لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، إنه غير متنع بالجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى، والفرنسى باتريس كاريترون المدير الفنى للزمالك.

وقال عبد العال خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب البلدوزر" مع الإعلامى مجدى عبد الغنى عبر شاشة الشمس، موسيمانى لا يجيد قراءة المباريات وتغييراته جميعها خطأ، ويتمنى فى كل مباراة عدم توفيق محمد شريف حتى يقوم بتبديله.

وأنتقد نجم الزمالك والمنتخب السابق فترة الراحة الطويلة التى منحها موسيمانى للاعبى الأهلى قبل مواجهة الترجى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، مشددًا على إنه كان يجب عدم منح اللاعبين تلك الفترة الطويلة وعدم سفر مدرب الأهلى إلى بلاده حتى لا يكون مجبر على إقامة مسعكر إعداد طويل قبل اللقاء والذى يعد نهائى مبكر.

ووصف عبد العال كارتيرون بالقطة السيامى وإنه غير جدير بقيادة فريق بحجم الزمالك، قائلاً: "موسميانى وكارتيرون محظوظان ويحققون المكسب دون أن يمتلكون أى فكر".

وعن إيهاب جلال المدير الفنى للإسماعيلى قال رضا عبد العال: "إيهاب جلال مدرب يجيد العمل مع الفرق التى لا تنافس على الدورى أو البطولات".

وأشاد بخالد عيد المدير الفنى لفريق غزل المحلة، قائلاً: "خالد عيد من وجهة نظرى بطل الدورى".

أخبار تهمك

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. عمرو أديب يكشف معلومات هامة عن المتحدث العسكري الجديد

منذ ساعة الا ربع

مصر توجه تحذير من نار لـ" إثيوبيا" وخيار الحرب بات مطروحا في خطاب دبلوماسي

منذ حوالي 6 ساعات

بـ"50 مليون دولار".. حقيقة العثور على زهرة الخشخاش في شقة الزمالك (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

صراع إنجليزي على نجم ريال مدريد

منذ ساعتين و 55 دقيقة

أستاذ فيروسات يوضح حقيقة وجود الفطر الأسود بالخضروات والفاكهة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الإعلان عن فريق فرجاني ساسي الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يتخذ قرارًا ناريًا ضد فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي لخلافة ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

سد النهضة كارثي.. تفاصيل خطاب وزير الخارجية لمجلس الأمن بالأمم المتحدة

منذ حوالي 12 ساعة

حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأرصاد تحذر من شدة الحرارة في هذه المناطق: تصل لـ42 درجة

منذ ساعة و 16 دقيقة

نجم الأهلي يتراجع عن الرحيل بعد تدخل الخطيب

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. وزير الخارجية الأمريكي يدعو نظيره الإسرائيلي لابيد لزيارة واشنطن

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

06:02 م

مصر توجه تحذير من نار لـ" إثيوبيا" وخيار الحرب بات مطروحا في خطاب دبلوماسي

08:21 م

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي لخلافة ساسي

10:08 م

نجم الأهلي يتراجع عن الرحيل بعد تدخل الخطيب

11:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة