موعد مباراة التشيك ضد إسكتلندا في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)









يلتقي منتخب التشيك مع نظيره منتخب اسكتلندا اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).





ويلعب منتخبي التشيك واسكتلندا ضمن المجموعة الرابعة بالبطولة والتي تضم معهما أيضًا منتخبي انجلترا وكرواتيا.





وتنطلق مباراة التشيك مع اسكتلندا في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الاثنين، على استاد هامبدن بارك، في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة أمم أوروبا.





وستذاع مباراة التشيك مع اسكتلندا عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية الرياضية، الناقل الرسمي لمباريات بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).



