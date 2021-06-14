رنا رئيس تكشف موقفها من المشاهد الساخنة

قالت الفنانة الشابة رنا رئيس إنها ضد المشاهد الساخنة في السينما، مضيفة: "بالنسبة لي أنا ضدها ومقدرش اعملها، ومعرفش اعملها".









وأضافت رنا رئيس خلال لقائها ببرنامج "اسألني" على قناة CBC: أنها لم تدخل الفن بالواسطة، كما يعتقد البعض .





وأشارت إلى أنها أجرت العديد من تجارب الأداء، حتى وفقها الله تعالى في النهاية بدخول عالم التمثيل.





وكانت الفنانة رنا رئيس خطفت الأنظار خلال ماراثون دراما رمضان 2021 من خلال دورها في مسلسل "نجيب زاهي زركش" ومسلسل "ضل راجل".



