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عاجل من اللجنة العليا للفيروسات بشأن الموجة الرابعة لكورونا (فيديو)
الإثنين 14/يونيو/2021 - 02:57 ص
شيماء حسن
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قال عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات وأستاذ الأمراض الصدرية، إن هناك انخفاضا ملحوظا في أعداد الإصابات والوفيات لفيروس كورونا خلال الفترة الماضية وهذا يعني انتهاء الموجة الثالثة للفيروس.
وأضاف "خطاب"، في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي": "مفيش حاجة بتقول إننا سنبدأ موجة رابعة، وخاصة أن الدولة تسير نتيجة عوامل كثيرة منذ بداية الأزمة وفق تخطيط على أعلى مستوى بالإضافة إلى وعي المواطن والإقبال على التطعيم".
وتابع: "احتمالات الموجة الرابعة ستكون قليلة جدًا، خاصة مع انخفاض أعداد الإصابات، حيث أصبحت شراسة الفيروس أقل"، موضحًا أن التطعيم لا يعطي مناعة أو وقاية بنسبة 100%، ولكنه يجعل الأعراض أقل في الحدة والمريض لا يصاب بحالات شديدة تحتاج إلى الانتقال للعناية المركزة ويصبح كأنه دور أنفلونزا عادي، ولكن بعد الجرعة الثانية احتمالات الإصابة ستكون أقل لأن الأجسام المضادة ستكون أكبر.
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