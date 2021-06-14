عاجل من اللجنة العليا للفيروسات بشأن الموجة الرابعة لكورونا (فيديو)

قال عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات وأستاذ الأمراض الصدرية، إن هناك انخفاضا ملحوظا في أعداد الإصابات والوفيات لفيروس كورونا خلال الفترة الماضية وهذا يعني انتهاء الموجة الثالثة للفيروس.

وأضاف "خطاب"، في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي": "مفيش حاجة بتقول إننا سنبدأ موجة رابعة، وخاصة أن الدولة تسير نتيجة عوامل كثيرة منذ بداية الأزمة وفق تخطيط على أعلى مستوى بالإضافة إلى وعي المواطن والإقبال على التطعيم".



