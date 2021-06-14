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أستاذ موارد مائية يكشف تفاصيل جديدة عن سد النهضة

الإثنين 14/يونيو/2021 - 08:17 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور عباس شراكي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، آخر التطورات في ملف سد النهضة، مشيرا إلى أنه جاري وضع الخرسانة على الممر الأوسط، ولكن الإنجاز ضعيف للغاية، حيث يستهدفون وضع الخرسانة لنحو 8 متر بدلا من 30 متر كما أعلن وزير المياه الأثيوبي.


وأشار "شراكي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه واضح أن التوربينيين المفترض أن يبدوأ العمل ليسوا جاهزين للتشغيل، لافتا إلى أن تخفيض حجم السعة التخزينية لسد النهضةلا يفرحنا، حيث أن الأهم هو التوصل لإتفاق.


وأضاف، "لو نعرف ان مفيش تخزين يمكن كنا توسعنا في زراعة مساحة الأرز"، مؤكدا أن مخزون السد العالي يغطي احتياجاتنا ولا يعرضنا لمشكلة، فضلا عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة، منوها بأن السودان في حالة تخبط خاصة بعد تخزين مياه في سد روصيرص، منوها بأن السد العالي يفيد أيضا السد العالي، معلقا: "لو السد العالي مكنش موجود كان المياه اللي هتفرغها السودان هتروح البحر".

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