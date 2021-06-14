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محافظة القاهرة تكشف عن مشروعات عزبة النصر بحي البساتين
الإثنين 14/يونيو/2021 - 01:13 ص
إسماعيل منطاوي
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أجرت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، يرافقها اللواء أحمد جودة، رئيس حي البساتين، والمهندس خليل شعث، المشرف على وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة، جولة تفقدية لبعض المشروعات الخدمية التي تم الانتهاء من تنفيذها في عزبة النصر، بنطاق حي البساتين.
وأوضحت رئاسة المنطقة الجنوبية بالقاهرة، أن وفد ممثلي الاتحاد الأوروبي والتعاون الإنمائي الألماني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وقطاع التنمية الحضرية لبعض المشروعات، رافق نائب المحافظ في جولتها.
وأضافت رئاسة المنطقة الجنوبية، أن المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها بمنطقة عزبة النصر، في حي البساتين، هي: (المركز الطبي ومدرسة الشهيد أحمد بدوي والحديقة وسوق التونسي الحضاري).
يأتي ذلك، في إطار التعاون القائم بين محافظة القاهرة وقطاع التنمية الحضارية، والذي يتم تنفيذ مشروعاته من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي.
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