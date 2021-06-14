محافظة القاهرة تكشف عن مشروعات عزبة النصر بحي البساتين

أجرت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، يرافقها اللواء أحمد جودة، رئيس حي البساتين، والمهندس خليل شعث، المشرف على وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة، جولة تفقدية لبعض المشروعات الخدمية التي تم الانتهاء من تنفيذها في عزبة النصر، بنطاق حي البساتين.





وأوضحت رئاسة المنطقة الجنوبية بالقاهرة، أن وفد ممثلي الاتحاد الأوروبي والتعاون الإنمائي الألماني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وقطاع التنمية الحضرية لبعض المشروعات، رافق نائب المحافظ في جولتها.





وأضافت رئاسة المنطقة الجنوبية، أن المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها بمنطقة عزبة النصر، في حي البساتين، هي: (المركز الطبي ومدرسة الشهيد أحمد بدوي والحديقة وسوق التونسي الحضاري).



