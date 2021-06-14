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محمد منير يطرح أغنيته الجديدة "اللي باقي من صحابي"

الإثنين 14/يونيو/2021 - 01:16 ص
بوابة الفجر
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طرح، الكينج محمد منير أغنيته الجديدة "اللي باقي من صحابي،" عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب بالتعاون مع إحدى شركات الاتصالات.

وكان الكينج محمد منير طرح الفترة الماضية أغنيتين من ألبومه الجديد "باب الجمال"، حيث كانت الأولى بعنوان الألبوم، والثانية حملت اسم "فينك يا حبيبي".

يذكر ان آخر اعمال المطرب محمد منير، أغنية "دم الشهيد" التي تم عرضها ضمن احداث مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبدالعزيز واحمد مكي.

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