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عاجل.. الداخلية تعلن القبض على المتهم بارتكاب الفعل الفاضح داخل قطار أسوان

الإثنين 14/يونيو/2021 - 01:26 ص
بوابة الفجر
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أعلنت وزارة الداخلية، عن ضبط مرتكب الفعل الفاضح في أحد قطارات الصعيد، قائلة إنه تم كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بارتكاب أفعال منافية للآداب مع أحد الصبية داخل أحد القطارات.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن  سوهاج من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سمسار - مقيم دائرة مركز شرطة سوهاج).

 وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

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قطار اسوان حوادث الفجر الداخلية

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