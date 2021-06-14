عاجل.. الداخلية تعلن القبض على المتهم بارتكاب الفعل الفاضح داخل قطار أسوان

أعلنت وزارة الداخلية، عن ضبط مرتكب الفعل الفاضح في أحد قطارات الصعيد، قائلة إ نه تم كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بارتكاب أفعال منافية للآداب مع أحد الصبية داخل أحد القطارات.





وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سمسار - مقيم دائرة مركز شرطة سوهاج).



