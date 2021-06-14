حسام حسن: الاتحاد السكندري كيان مصري كبير لكنه مر بظروف صعبة













أوضح حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، أن زعيم الثغر يعد كيانًا كبيرًا في الكرة المصرية، ولكنه عانى من ظروف صعبة خلال السنوات الأخيرة.





وتابع حسام حسن في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج"أوضة اللبس" الذي يذاع على قناة النهار، "الاتحاد السكندري كيان مهم في الكرة المصرية، إلا أنه كان يمر دائما بظروف صعبة في المواسم الأخيرة".





واستكمل، "عندما توليت مهمة تدريب الفريق، لم يكن لدي الوقت الكافي، إلا أنني بدأت في إعادة بناء الفريق، وتجديد دمائه من خلال التعاقد مع لاعبين أجانب قمت بمتابعتهم بنفسي رفقة الجهاز الفني".



