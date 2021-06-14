موعد مباراة إسبانيا ضد السويد في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

ينتظر عشاق الكرة الأوروبية والعالمية مباراة منتخب اسبانيا والسويد فى مسابقة كأس الأمم الأوروبية " اليورو " 2021 والتي تم تأجيلها الموسم الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.





ويواجه منتخب اسبانيا نظيره منتخب السويد يوم اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الأولي لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية.









وتقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على قناة بي ان سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة اليورو.



