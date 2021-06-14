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عمار حمدي: الأهلي لم يبلغني بعد بقرار عودتي

الإثنين 14/يونيو/2021 - 02:16 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد عمار حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، والمعار من صفوف النادي الأهلي، أنه لم يتم إبلاغه حتى الآن بعودته للقلعة الحمراء.

وأوضح عمار حمدي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج " أوضة اللبس" الذي يذاع على قناة النهار، "الأهلي لم يتواصل معي حتي الآن لإبلاغي بالعودة نهاية الموسم".

واستكمل، "أحب العمل مع الكابتن حسام حسن، وكل تركيزي في التوقيت الحالي مع الاتحاد السكندري ولا أفكر في نهاية الموسم".

وتوجه عمار حمدي بالشكر لمدربه حسام حسن، على دعمه له بشكل دائم، مشيرًا إلى أنه من أكثر المدربين الذين استفاد منهم، سواء من النواحي الفنية أو الروح داخل المران.

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