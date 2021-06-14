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تشكيل إسبانيا المتوقع ضد السويد في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

الإثنين 14/يونيو/2021 - 02:19 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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ينتظر عشاق الكرة الأوروبية والعالمية مباراة منتخب اسبانيا والسويد فى مسابقة كأس الأمم الأوروبية " اليورو " 2021 والتي تم تأجيلها الموسم الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويواجه منتخب اسبانيا نظيره منتخب السويد يوم اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الأولي لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وجاءت تشكيلة اسبانيا المتوقعة كالتالي: 

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: ألبا، جارسيا، أزبيليكويتا، دييجو يورينتي.

خط الوسط: رودري، بيدري، تياجو.

خط الهجوم: جيرارد مورينو، موراتا، فيران توريس.

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