مفاجأة بشأن فرجاني ساسي وتطورات إصابته





أكد أحمد عدالة الصحفي بإذاعة موزايك إف أم التونسية ان فرجاني ساسي اللاعب الدولي التونسي ولاعب نادي الزمالك قد تلقى عرض ضخما لعقد يمتد لثلاثة مواسم.





وقال عدالة لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "ملف تجديد فرجاني ساسي مع الزمالك أخذ حيز كبير في الإعلام التونسي مثلما هو الحال في الإعلام المصري





واكد: اللاعب تلقى عرضا من الدحيل يناير الماضي، فهو ااشترط التجديد في يناير الماضي فورا أو الرحيل نهاية الموسم دون مقابل.









وافصح: فرجاني ساسي تلقى عرضا ماليا كبيرا لعقد يمتد لثلاث سنوات والعقد اكبر بكثير من الذي يتقاضاه في الزمالك.









واشار: لا يحب الظهور الإعلامي كثيرا ولديه الكثير من الأسرار التي يسعى لتوضيحها فهو قد لا يظهر للإعلام إلا حال حاجته لهذا لعدم رغبته في التحدث الإعلامي









واتم: إصابة فرجاني ساسي ليست كبيرة ولكنه يعاني من إرهاق كبير نتيجة ضغط المباريات.