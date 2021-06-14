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جومانا مراد: بكيت بسبب حملة التنمر ضدي
الإثنين 14/يونيو/2021 - 02:19 ص
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بكت الفنانة جومانا مراد بكاء شديدا بسبب الانتقادات التي طالتها بعدما نشرت لها صورة على "إنستجرام" مع الفنانة سوزان نجم الدين في أول ظهور لها بعد وفاة ابنتها.
وبعد أن تمالكت نفسها أكدت في تصربحها، أن حملة التنمر التي تعرضت لها أبكتها كما يوم دفن ابنتها.
وأشارت إلى أنها شعرت بالألم الكبير؛ لأن الناس استكترت عليها الضحكة على حد قولها.
وطالبت جومانا مراد من كل منتقديها عدم التجريح، وضرورة التفكير بأي كلمة قبل قولها أو كتابتها؛ لأنهم لا يعلمون كيف سيكون تأثيرها على الإنسان المستهدف، وأتمنى أن لا يمر أحد ممن انتقدونى بما مرت به، وألا يجربوا الألم الذي عيشته كما وجهت الشكر لكل من دافع عنها وطبطب عليها بالفترة الماضية.
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