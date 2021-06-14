جومانا مراد: بكيت بسبب حملة التنمر ضدي

بكت الفنانة جومانا مراد بكاء شديدا بسبب الانتقادات التي طالتها بعدما نشرت لها صورة على "إنستجرام" مع الفنانة سوزان نجم الدين في أول ظهور لها بعد وفاة ابنتها.





وبعد أن تمالكت نفسها أ كدت في تصربحها، أن حملة التنمر التي تعرضت لها أبكتها كما يوم دفن ابنتها.





وأشارت إلى أنها شعرت بالألم الكبير؛ لأن الناس استكترت عليها الضحكة على حد قولها.