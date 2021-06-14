Advertisements

مفاجأة حول العروض التي تلقاها فرجاني ساسي وتطورات إصابته

الإثنين 14/يونيو/2021 - 02:27 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements


اكد أحمد عدالة الصحفي بإذاعة موزايك إف أم التونسية ان فرجاني ساسي اللاعب الدولي التونسي ولاعب نادي الزمالك قد تلقى عرض ضخما لعقد يمتد لثلاثة مواسم.

وقال عدالة لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "ملف تجديد فرجاني ساسي مع الزمالك أخذ حيز كبير في الإعلام التونسي مثلما هو الحال في الإعلام المصري 

واكد: اللاعب تلقى عرضا من الدحيل يناير الماضي، فهو ااشترط التجديد في يناير الماضي فورا أو الرحيل نهاية الموسم دون مقابل.


وافصح: فرجاني ساسي تلقى عرضا ماليا كبيرا لعقد يمتد لثلاث سنوات والعقد اكبر بكثير من الذي يتقاضاه في الزمالك.


واشار: لا يحب الظهور الإعلامي كثيرا ولديه الكثير من الأسرار التي يسعى لتوضيحها فهو قد لا يظهر للإعلام إلا حال حاجته لهذا لعدم رغبته في التحدث الإعلامي 


واتم: إصابة فرجاني ساسي ليست كبيرة ولكنه يعاني من إرهاق كبير نتيجة ضغط المباريات.

أخبار تهمك

عاجل من اللجنة العليا للفيروسات بشأن الموجة الرابعة لكورونا (فيديو)

منذ نصف ساعة

سد النهضة كارثي.. تفاصيل خطاب وزير الخارجية لمجلس الأمن بالأمم المتحدة

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الأهلي يتراجع عن الرحيل بعد تدخل الخطيب

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ فيروسات يوضح حقيقة وجود الفطر الأسود بالخضروات والفاكهة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية لـ "إريكسن"

منذ أقل من ساعة

تصريح مهم من الصحة العالمية بشأن منشأ فيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

منذ حوالي 7 ساعات

"الصحة" تعلن انخفاضا جديدا في إصابات كورونا.. ووفاة 41 حالة

منذ ساعة و 9 دقيقة

مفاجأة غير متوقعة.. عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن حالة لاعب الدنمارك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الإعلان عن فريق فرجاني ساسي الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وزير الخارجية الأمريكي يدعو نظيره الإسرائيلي لابيد لزيارة واشنطن

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

منذ حوالي 9 ساعات

مصر توجه تحذير من نار لـ" إثيوبيا" وخيار الحرب بات مطروحا في خطاب دبلوماسي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي لخلافة ساسي

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

عاجل من اللجنة العليا للفيروسات بشأن الموجة الرابعة لكورونا (فيديو)

02:57 ص

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

06:02 م

"الصحة" تعلن انخفاضا جديدا في إصابات كورونا.. ووفاة 41 حالة

02:18 ص

مصر توجه تحذير من نار لـ" إثيوبيا" وخيار الحرب بات مطروحا في خطاب دبلوماسي

08:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة