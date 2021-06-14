مفاجأة حول العروض التي تلقاها فرجاني ساسي وتطورات إصابته









اكد أحمد عدالة الصحفي بإذاعة موزايك إف أم التونسية ان فرجاني ساسي اللاعب الدولي التونسي ولاعب نادي الزمالك قد تلقى عرض ضخما لعقد يمتد لثلاثة مواسم.





وقال عدالة لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "ملف تجديد فرجاني ساسي مع الزمالك أخذ حيز كبير في الإعلام التونسي مثلما هو الحال في الإعلام المصري





واكد: اللاعب تلقى عرضا من الدحيل يناير الماضي، فهو ااشترط التجديد في يناير الماضي فورا أو الرحيل نهاية الموسم دون مقابل.









وافصح: فرجاني ساسي تلقى عرضا ماليا كبيرا لعقد يمتد لثلاث سنوات والعقد اكبر بكثير من الذي يتقاضاه في الزمالك.









واشار: لا يحب الظهور الإعلامي كثيرا ولديه الكثير من الأسرار التي يسعى لتوضيحها فهو قد لا يظهر للإعلام إلا حال حاجته لهذا لعدم رغبته في التحدث الإعلامي







