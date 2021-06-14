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حسام حسن: الزمالك ظلم تحكيميًا في 2011 ولو تواجد الـvar لكان حقق الدوري
الإثنين 14/يونيو/2021 - 02:29 ص
أمل الحلفاوي
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أكد حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، أن نادي الزمالك تعرض للظلم التحكيمي في عام 2011.
وقال حسام حسن في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج " أوضة اللبس" الذي يذاع على قناة النهار، "الزمالك ظلم تحكيميًا، عندما كنت مدربًا للفريق في عام 2011".
وتابع، "كان من الطبيعي عودة الزمالك من بعيد لإنه فريق كبير، لكن هناك أحداث عديدة أثرت علينا بالسلب، ولو كان الـVAR متواجدًا في عام 2011، لفاز الزمالك بالدوري".
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