حسام حسن: الزمالك ظلم تحكيميًا في 2011 ولو تواجد الـvar لكان حقق الدوري

















أكد حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، أن نادي الزمالك تعرض للظلم التحكيمي في عام 2011.





وقال حسام حسن في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج " أوضة اللبس" الذي يذاع على قناة النهار، "الزمالك ظلم تحكيميًا، عندما كنت مدربًا للفريق في عام 2011".



