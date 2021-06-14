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تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية لـ "إريكسن"

الإثنين 14/يونيو/2021 - 02:35 ص
بوابة الفجر
وكالات
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قال الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، إن لاعب الوسط كريستيان إريكسن لا يزال في المستشفى وإن حالته مستقرة بعد أن سقط مغشياً عليه خلال مباراة فنلندا في بطولة أوروبا 2020 أمس السبت، في كوبنهاغن.

ونقل إريكسون (29 عاماً) للمستشفى بعد أن خضع لإنعاش قلبي رئوي في أرض الملعب.

وأضاف الاتحاد الدنماركي على تويتر: "تحدثنا صباح اليوم إلى كريستيان إريكسن الذي بعث بتحياته إلى زملائه في المنتخب، حالته مستقرة ولا يزال في المستشفى من أجل الخضوع للمزيد من الفحوص".

وانتهت المباراة بفوز فنلندا 1-0 أمام نحو 16 ألف مشجع.
وقال الاتحاد الدنماركي أيضاً: "تلقى أفراد الفريق والطاقم الفني مساعدة طارئة وسيقف الجميع إلى جانب بعضهم البعض بعد حادث الأمس".

وتابع: "نود توجيه الشكر إلى الجميع على هذه التمنيات القلبية التي وجهت إلى كريستيان إريكسن من الجمهور واللاعبين والأسرتين المالكتين في الدنمارك وإنجلترا والاتحادات الدولية والأندية".

ومن جهة أخرى، نفى الرئيس التنفيذي لنادي إنتر ميلان جوسيبي ماروتا، الذي يلعب له إريكسن ما تردد عن إن اللاعب الدنماركي سبق أن أصيب بفيروس كورونا.

كما أكد ماروتا أن إريكسن لم يحصل على التطعيم الواقي من الفيروس سريع الانتشار والعدوى أيضاً.

وأضاف ماروتا في تصريحات تلفزيونية: "لم يسبق له أن أصيب بكوفيد-19 ولم يحصل على التطعيم أيضاً".

وقال طبيب إنتر ميلان بييرو فولبي، لصحيفة غازيتا ديلو سبورت، إن إريكسن سيخضع لفحوص دقيقة خلال الأيام القليلة المقبلة، الأمر الأهم الآن هو أنه على ما يرام".

وأضاف الطبيب: "لكن لم يسبق حدوث أي مشكلة تشير ولو من بعيد لوجود مشكلة سواء خلال وجوده مع توتنهام أو مع إنتر ميلان".

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