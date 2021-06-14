بكتابين.. الباحث مصطفى زهران يشارك في معرض الكتاب

يشارك الباحث في الحركات الإسلامية، مصطفى زهران، بكتابين في معرض القاهرة الدولى للكتاب، في دورته الـ 52، في الفترة من 30 يونيو الجاري إلى 15 يوليو المقبل.





وحمل الكتاب الأول اسم "الوباء..صعود وهبوط الإسلاميين"، والثاني "إفريقيا.. الصعود الجهادي".





وقدم كتاب "الوباء"، الأكاديمي والكاتب المغربي القدير أمحمد جبرون، ومن كلماته: "أتشرف بتقديم هذا العمل المثير والغني للقراء الكرام لصاحبه الصحفي والباحث المحقق الأستاذ مصطفى زهران، الذي عرفته من خلال مقالاته، وتحقيقاته، وتقاريره حول شؤون الحركات الإسلامية وتطوراتها في العالم بأسره قبل أن ألتقي به في مناسبات علمية جميلة ومفيدة".





وقال زهران في شارحا ما جيء في الكتاب: "في هذا الكتاب نرصد إرهاصات التغيير القادم، وعناصر المشهد التي تصيغ أزمة واقعه ومآلاته، نواكب ما يطرأ على المشهد من عناصر قد تبدو للبعض عابرة وهي أساسات لمشهد جديد كليا سيفرض نفسه علينا عما قريب".





وأضاف: "ثم نقرأ بعناية ما طرأ على مشهد الجماعات الجهادية، والتهديدات المحتملة على الخليج العربي، ومآلات الوضع في كل من الساحل الإفريقي، والشرق الآسيوي، ووضع كل من داعش والقاعدة وطالبان في المشهد العالمي، هذا كله مع تسليط الضوء على الاستراتيجيات والمآلات المستقبلية في هذا الفضاء المحموم بالتغيير".





وفي كتابه الثاني "إفريقيا.. الصعود الجهادي"، يقول زهران: " هنا نرصد بدقة قصة الصعود الجهادي في إفريقيا، نوضح بجلاء ما غاب عن الكثيرين من البدايات والمؤشرات، ونتعقب آثار الصعود السريع ودلالاته ومآلاته".



