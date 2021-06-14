Advertisements
قائد الأهلي السابق : أتمنى انضمام صلاح و حجازي والونش لقائمة المنتخب الأوليمبي في طوكيو
الإثنين 14/يونيو/2021 - 02:45 ص
محمد جمال
Advertisements
تحدث شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق أن الثلاثي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي و أحمد حجازي نجم إتحاد جدة السعودي و محمود حمدي الونش نجم الزمالك هم الأنسب للتواجد بقائمة المنتخب الوطني الأوليمبي المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو .
وأضاف شادي في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' :
الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب لديه مجموعة مميزة من اللاعبين في مختلف المراكز ، لكن يحتاج إلى التدعيم الدفاعي خاصةً أنه يلعب بطريقة 3 - 5 - 2 ويحتاج إلى وجود العديد من العناصر المميزة في الخط الخلفي ، بالإضافة إلى تواجد نجم كبير بقيمة محمد صلاح فهو إضافة قوية إلى أي فريق ، وجميع اللاعبين يتمنون وجوده بصفوف المنتخب .
Advertisements