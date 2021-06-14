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قائد الأهلي السابق : أتمنى انضمام صلاح و حجازي والونش لقائمة المنتخب الأوليمبي في طوكيو

الإثنين 14/يونيو/2021 - 02:45 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق أن الثلاثي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي و أحمد حجازي نجم إتحاد جدة السعودي و محمود حمدي الونش نجم الزمالك هم الأنسب للتواجد بقائمة المنتخب الوطني الأوليمبي المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو .

وأضاف شادي في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' :  

الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب لديه مجموعة مميزة من اللاعبين في مختلف المراكز ، لكن يحتاج إلى التدعيم الدفاعي خاصةً أنه يلعب بطريقة 3 - 5 - 2 ويحتاج إلى وجود العديد من العناصر المميزة في الخط الخلفي ، بالإضافة إلى تواجد نجم كبير بقيمة محمد صلاح فهو إضافة قوية إلى أي فريق ، وجميع اللاعبين يتمنون وجوده بصفوف المنتخب .

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