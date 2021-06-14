قائد الأهلي السابق : أتمنى انضمام صلاح و حجازي والونش لقائمة المنتخب الأوليمبي في طوكيو









تحدث شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق أن الثلاثي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي و أحمد حجازي نجم إتحاد جدة السعودي و محمود حمدي الونش نجم الزمالك هم الأنسب للتواجد بقائمة المنتخب الوطني الأوليمبي المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو .





وأضاف شادي في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' :



