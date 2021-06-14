شادي محمد يعلق على مستوي منتخب مصر الأولمبي أمام جنوب إفريقيا









تحدث شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق عن أداء المنتخب الوطني الأوليمبي أمام نظيره الجنوب إفريقي بالأمس ضمن استعدادات الفريقين للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو .





وقال شادي في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' : المنتخب الوطني الأوليمبي قدم آداءً جيداً في مباراتي جنوب إفريقيا ، سواءً المباراة الأولى والتي أقيمت الخميس الماضي وانتهت بفوز الفراعنة بهدفي مصطفى محمد ، وقام الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب بالاعتماد على التشكيل الأساسي بقيادة مصطفى محمد و رمضان صبحي و إبراهيم عادل و غيرهم ، أو المباراة الثانية بالأمس وتجربة عدة عناصر لم تشارك في الودية الأولى مثل الحارس محمود جاد و حسن علي و أحمد سعيد و كريم فؤاد وناصر ماهر .



