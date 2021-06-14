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شادي محمد يعلق على مستوي منتخب مصر الأولمبي أمام جنوب إفريقيا

الإثنين 14/يونيو/2021 - 02:46 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق عن أداء المنتخب الوطني الأوليمبي أمام نظيره الجنوب إفريقي بالأمس ضمن استعدادات الفريقين للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو .

وقال شادي في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' : المنتخب الوطني الأوليمبي قدم آداءً جيداً في مباراتي جنوب إفريقيا ، سواءً المباراة الأولى والتي أقيمت الخميس الماضي وانتهت بفوز الفراعنة بهدفي مصطفى محمد ، وقام الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب بالاعتماد على التشكيل الأساسي بقيادة مصطفى محمد و رمضان صبحي و إبراهيم عادل و غيرهم ، أو المباراة الثانية بالأمس وتجربة عدة عناصر لم تشارك في الودية الأولى مثل الحارس محمود جاد و حسن علي و أحمد سعيد و كريم فؤاد وناصر ماهر . 

واختتم شادي : الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب لديه مجموعة مميزة من اللاعبين في مختلف المراكز ، ويستطيعون تحقيق إنجازاً كبيراً في أولمبياد طوكيو المقبلة .

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