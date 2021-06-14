مدربه: حسام عاشور يستحق ما وصل إليه













أكد حسام حسن، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، أن حسام عاشور لاعب وسط فريقه، يستحق ما وصل إليه من مكانة.





وأوضح حسام حسن في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يذاع على قناة النهار، "حسام عاشور يستحق المكانة التي وصل لها، فهو نجم كبير".





واستكمل، "حسام عاشور دائمًا مؤمن بالحصول على الفرصة والتمسك بها على الرغم من أنه يمتلك مكانة كبيرة".



