Advertisements
حسام حسن: طلبنا ضم محمد عواد من الزمالك وهذا سبب فشل الصفقة
الإثنين 14/يونيو/2021 - 04:45 ص
أمل الحلفاوي
Advertisements
كشف حسام حسن، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، أنه طلب التعاقد مع محمد عواد حارس مرمى الزمالك، خلال الفترة الماضية، على سبيل الإعارة، إلا أن الأمور لم تتم.
وأوضح حسام حسن في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج " أوضة اللبس" الذي يذاع على قناة النهار، "طلبنا استعارة محمد عواد من الزمالك قبل محمد صبحي، لكن كان من الصعب على نادي الاتحاد تحمل تكاليف الصفقة".
جدير بالذكر أن محمد عواد، عاد للتشكيل الأساسي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الفترة الماضية، وأثبت جدارته، وهو ما ثبت أقدامه في عرين الأبيض، وأصبح من عناصر الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق، الأساسية.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements