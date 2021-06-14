حسام حسن: عمار حمدي يحتاج معاملة خاصة وسيكون إضافة كبيرة للأهلي

















أشاد حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، بالمستوى الذي ظهر عليه عمار حمدي لاعب الفريق المعار من صفوف الأهلي، خلال الفترة الماضية.





وأكد حسام حسن في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "عمار حمدي قدم موسم مع طلائع الجيش ليس بقوة ما أداه مع الاتحاد السكندري".





واستكمل، "عمار حمدي من نوعية اللاعبين التي تحتاج لمعاملة خاصة، وسيمثل إضافة قوية للأهلي في حال عودته، خاصة أنه يجيد اللعب في أكثر من مركز".



