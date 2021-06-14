حسام حسن يكشف عن موقف رزاق سيسيه من العودة للزمالك













كشف حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن موقف رزاق سيسيه، لاعب الفريق المعار من نادي الزمالك، من العودة إلى صفوف الأخير.





وأكد حسام حسن في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن رزاق سيسيه يفضل الاحتراف الخارجي عن العودة إلى الزمالك.



