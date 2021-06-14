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أحمد شكري: وتأثرت بكثرة تغيير المدربين في الأهلي
الإثنين 14/يونيو/2021 - 06:46 ص
حسام مجدي
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أكد أحمد شكري، لاعب المقاولون العرب، أن الفريق كان يحتاج لفترة توقف دولي من أجب ترتيب أوراقه من جديد.
وقال شكري خلال حواره ببرنامج الماتش: "المقاولون كان يحتاج فترة التوقف الدولي حتى يعيد ترتيب أوراقه من جديد".
وتابع: "عماد النحاس له طريقته الخاصة داخل الملعب، والجميع شاهد فريق المقاولون الموسم الماضي وقادرون على إعادة الفريق لوضعه الطبيعي".
وعن فترة الأهلي: كنت محظوظا باللعب مع عناصر مميزة في الأهلي، لكن تأثرت بكثرة تغيير المدربين مع بداية ظهوري بالفريق الأول".
وأتم: "جوزيه عكس ما يتردد عنه يحرص على مساعدة الناشئين ودعمهم".
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