Advertisements

أحمد شكري: وتأثرت بكثرة تغيير المدربين في الأهلي

الإثنين 14/يونيو/2021 - 06:46 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements


أكد أحمد شكري، لاعب المقاولون العرب، أن الفريق كان يحتاج لفترة توقف دولي من أجب ترتيب أوراقه من جديد. 

وقال شكري خلال حواره ببرنامج الماتش: "المقاولون كان يحتاج فترة التوقف الدولي حتى يعيد ترتيب أوراقه من جديد".

وتابع: "عماد النحاس له طريقته الخاصة داخل الملعب،  والجميع شاهد فريق المقاولون الموسم الماضي وقادرون على إعادة الفريق لوضعه الطبيعي".

وعن فترة الأهلي: كنت محظوظا باللعب مع عناصر مميزة في الأهلي، لكن تأثرت بكثرة تغيير المدربين مع بداية ظهوري بالفريق الأول".

وأتم: "جوزيه عكس ما يتردد عنه يحرص على مساعدة الناشئين ودعمهم".

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي لخلافة ساسي

منذ حوالي 10 ساعات

نجم مانشستر يونايتد مرشح للإنضمام إلى ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الإعلان عن فريق فرجاني ساسي الجديد

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

منذ حوالي 12 ساعة

سد النهضة كارثي.. تفاصيل خطاب وزير الخارجية لمجلس الأمن بالأمم المتحدة

منذ حوالي 18 ساعة

مصر توجه تحذير من نار لـ" إثيوبيا" وخيار الحرب بات مطروحا في خطاب دبلوماسي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل من اللجنة العليا للفيروسات بشأن الموجة الرابعة لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية لـ "إريكسن"

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يتراجع عن الرحيل بعد تدخل الخطيب

منذ حوالي 9 ساعات

تصريح مهم من الصحة العالمية بشأن منشأ فيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 13 ساعة

أستاذ فيروسات يوضح حقيقة وجود الفطر الأسود بالخضروات والفاكهة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

"الصحة" تعلن انخفاضا جديدا في إصابات كورونا.. ووفاة 41 حالة

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي السابق يرشح هذا الثلاثي للانضمام للفراعنة في الأولمبياد

منذ أقل من ساعتين

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

عاجل من اللجنة العليا للفيروسات بشأن الموجة الرابعة لكورونا (فيديو)

02:57 ص

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

06:02 م

مصر توجه تحذير من نار لـ" إثيوبيا" وخيار الحرب بات مطروحا في خطاب دبلوماسي

08:21 م

حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الأهلي وبيراميدز

11:38 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة