أحمد شكري: وتأثرت بكثرة تغيير المدربين في الأهلي









أكد أحمد شكري، لاعب المقاولون العرب، أن الفريق كان يحتاج لفترة توقف دولي من أجب ترتيب أوراقه من جديد.





وقال شكري خلال حواره ببرنامج الماتش: "المقاولون كان يحتاج فترة التوقف الدولي حتى يعيد ترتيب أوراقه من جديد".





وتابع: "عماد النحاس له طريقته الخاصة داخل الملعب، والجميع شاهد فريق المقاولون الموسم الماضي وقادرون على إعادة الفريق لوضعه الطبيعي".





وعن فترة الأهلي: كنت محظوظا باللعب مع عناصر مميزة في الأهلي، لكن تأثرت بكثرة تغيير المدربين مع بداية ظهوري بالفريق الأول".



