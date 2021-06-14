أحمد شكري يكشف سبب فشل احترافه بالدوري الالماني









أكد احمد شكري لاعب المقاولون العرب، انه كان لديه عرض من نادي هوفنهايم الالماني والاهلي كان رافض من البداية ولكني ضغطت والاهلي وافق.





وقال شكري في تصريحاته لبرنامج الماتش أن تدخل الوكلاء افسد انتقاله للدوري الألماني بأمور مادية.





وتابع أن في أول مباراة للقمة اشركني حسام البدري أساسي في المباراة وسط كوكبة من النجوم وحصلت على لقب افضل لاعب في المباراة .





واضاف ان اي لاعب في الاهلي هيحصل على بطولات بكل سهولة.



