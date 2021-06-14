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أحمد شكري: نادي على دخولي في صدام مع هاني رمزي

الإثنين 14/يونيو/2021 - 07:47 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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تحدث أحمد شكري لاعب الأهلي السابق عن خلافه القديم مع هاني رمزي مدرب المنتخب الأولمبي.

وأبدى أحمد شكري ندمه الشديد بشأن خلافه مع هاني رمزي بالمنتخب الاولمبي 2012.

وقال شكري لبرنامج الماتش:" نادم على الدخول في صدام مع هاني رمزي أثناء قيادته للمنتخب الأولمبي".

وعن فرص المنتخب الاولمبي بطوكيو قال : المنتخب يمتلك لاعبين مميزين وجهاز فني كبير والمؤشرات كلها مبشرة وقادرين علي تحقيق شيء جيد بالاولمبياد.

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