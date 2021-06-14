أحمد شكري: نادي على دخولي في صدام مع هاني رمزي





تحدث أحمد شكري لاعب الأهلي السابق عن خلافه القديم مع هاني رمزي مدرب المنتخب الأولمبي.





وأبدى أحمد شكري ندمه الشديد بشأن خلافه مع هاني رمزي بالمنتخب الاولمبي 2012.





وقال شكري لبرنامج الماتش:" نادم على الدخول في صدام مع هاني رمزي أثناء قيادته للمنتخب الأولمبي".



