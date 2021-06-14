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حسام حسن: إبراهيم لن يأتي مثله.. ونجحنا في الزمالك بفضل الجمهور

الإثنين 14/يونيو/2021 - 07:47 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد حسام حسن، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، أن نجاحه رفقة شقيقه إبراهيم، كلاعبين،كتبت في نادي الزمالك، بينما كانت ولادتهما في الأهلي.

وقال حسام حسن في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "اتولدنا كرويًا في الأهلي، ونجحنا في الزمالك، وشرف لي تدريب منتخب مصر أو أيا من الناديين الكبيرين الذين أعتز بهم دائما".

واستكمل، "لا يمكن تعويض إبراهيم حسن مهما مر الزمن، ولن يأتي لاعب بنفس قدراته في مركزه، ولا يوجد لاعب في الدوري المصري في الوقت الحالي يستحق أكثر من 5 مليون جنيه في الموسم، أما الأغلبية العظمى من اللاعبين يجب ألا تزيد عقودهم عن مليون واثنين فقط".

وأكد أنه حزين نظراً لأن مسئولي الأهلي تركوا الأمر عائم ولم يوضحوا حقيقة رحيلهما عن النادي، مشيرًا إلى أن قرار العودة للأهلي من أوروبا كان قرارًا عاطفيًا، موضحاً أن الأمر لو تكرر مرة أخرى سيتخذ نفس القرار، قائلا، "مينفعش صالح سليم يقولنا الأهلي محتاجكم ونفكر، صعب".

وأشار، "العلاقة الرائعة مع جمهور الزمالك كانت الدافع وراء النجاحات التي حققناها، وجمهور الزمالك يقدر من يعمل بروحه، وأعتقد أنه رأى فينا ذلك سواء كلاعبين أو حتى خلال فترة تدريبنا للنادي".

واختتم، "لم أحاول التألق في الزمالك لإثبات خطأ الأهلي في قرار رحيلي، وإنما لحبي لكرة القدم وإخلاصي في عملي، لعبت للأهلي والزمالك والمصري وأي فريق لعبت له بنفس الروح والرغبة الدائمة في التألق".

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