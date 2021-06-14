حسام حسن: مدرب المنتخب يجب أن يكون أسطوريًا.. واتعجب من تهميشي!













يرى حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، أن هناك تجاهل تام له بشأن تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم.





وأوضح حسام حسن في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، " تدريب منتخب مصر شرف كبير، لكن لم يتواصل معي أي مسئول في اتحاد الكرة، وأشعر أن هناك تجاهل مقصود".





وتابع، "أتمنى أن أحقق انجازات لمنتخب مصر كمدرب كما حققت كلاعب، مدرب المنتخب يجب أن يكون أسطورة كروية وقادر على إقناع اللاعبين من الناحية الفنية".





واضاف، "تفاجأت من قرار تعيين فينجادا مديرا فنيا لاتحاد الكرة ولا أعلم السبب، مصر تمتلك قامات كبيرة كان من الممكن الاعتماد عليها مثل الشيخ طه اسماعيل".





واستكمل، "جمهور مصر ذواق وبيحب الكورة، المنتخب صعد إلي كأس العالم في توقيت كانت الجماهير فيه غير مقتنعة بالأداء، يجب أن توازن دائما بين الكرة الواقعية والممتعة".



