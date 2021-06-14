Advertisements

حسام حسن: مدرب المنتخب يجب أن يكون أسطوريًا.. واتعجب من تهميشي!

الإثنين 14/يونيو/2021 - 07:58 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements



يرى حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، أن هناك تجاهل تام له بشأن تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم.

وأوضح حسام حسن في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، " تدريب منتخب مصر شرف كبير، لكن لم يتواصل معي أي مسئول في اتحاد الكرة، وأشعر أن هناك تجاهل مقصود".

وتابع، "أتمنى أن أحقق انجازات لمنتخب مصر كمدرب كما حققت كلاعب، مدرب المنتخب يجب أن يكون أسطورة كروية وقادر على إقناع اللاعبين من الناحية الفنية".

واضاف، "تفاجأت من قرار تعيين فينجادا مديرا فنيا لاتحاد الكرة ولا أعلم السبب، مصر تمتلك قامات كبيرة كان من الممكن الاعتماد عليها مثل الشيخ طه اسماعيل".

واستكمل، "جمهور مصر ذواق وبيحب الكورة، المنتخب صعد إلي كأس العالم في توقيت كانت الجماهير فيه غير مقتنعة بالأداء، يجب أن توازن دائما بين الكرة الواقعية والممتعة".

واستطرد، "الأندية الجماهيرية فقدت جزء كبير من قوتها بغياب الجماهير عن المدرجات، و90% من لاعبي الجيل الحالي لم يعاصروا حضور الجماهير في المدرجات".

أخبار تهمك

نجم الأهلي السابق يرشح هذا الثلاثي للانضمام للفراعنة في الأولمبياد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 13 ساعة

حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

منذ حوالي 12 ساعة

"الصحة" تعلن انخفاضا جديدا في إصابات كورونا.. ووفاة 41 حالة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الأهلي يتراجع عن الرحيل بعد تدخل الخطيب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي لخلافة ساسي

منذ حوالي 10 ساعات

مصر توجه تحذير من نار لـ" إثيوبيا" وخيار الحرب بات مطروحا في خطاب دبلوماسي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل من اللجنة العليا للفيروسات بشأن الموجة الرابعة لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

نجم مانشستر يونايتد مرشح للإنضمام إلى ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية لـ "إريكسن"

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ فيروسات يوضح حقيقة وجود الفطر الأسود بالخضروات والفاكهة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

سد النهضة كارثي.. تفاصيل خطاب وزير الخارجية لمجلس الأمن بالأمم المتحدة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الإعلان عن فريق فرجاني ساسي الجديد

منذ حوالي 13 ساعة

برشلونة يستقر على تجديد عقد ثنائي الفريق

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

عاجل من اللجنة العليا للفيروسات بشأن الموجة الرابعة لكورونا (فيديو)

02:57 ص

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

06:02 م

مصر توجه تحذير من نار لـ" إثيوبيا" وخيار الحرب بات مطروحا في خطاب دبلوماسي

08:21 م

حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الأهلي وبيراميدز

11:38 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة