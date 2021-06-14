ريال مدريد يخطط لضم مبابي وهالاند

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني مازال حريص جداً على عقد صفقتين من العيار الثقيل أثناء فترة الإنتقالات الصيفية الحالية إستعداداً للموسم المقبل.





وأفادت صحيفة ABC الإسبانية بأن ريال مدريد يرغب في توفير 160 مليون يورو من أجل التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي أو النرويجي يرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يعتقد بأن صفقة هالاند ستكون أغلى بسبب عدم حاجة بروسيا دورتموند للبيع خاصّةً مع اقتراب رحيل جادون سانشو بالإضافة إلى عمولات مينو رايولا ووالد هالاند.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن صفقة مبابي ستكلف ريال مدريد حوالي 130 مليون يورو، حيث سيحصل باريس سان جيرمان على 100 مليون يورو في حين سيكون هناك 30 مليون يورو كمكافآت للنجم الفرنسي.



