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تعرف على إيرادات "Raya and the Last Dragon"

الإثنين 14/يونيو/2021 - 03:11 ص
بوابة الفجر
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وصلت إيرادات فيلم الأنيمشن Raya and the Last Dragon   إلى 132 مليونًا و700 ألف دولار حول العالم، منذ طرحه يوم 5 مارس الماضى بدور العرض حول العالم.

وانقسمت إيرادات Raya and the Last Dragon بين 53 مليونًا و993 ألف دولار فى دور العرض بالولايات المتحدة الأمريكية، و78 مليونا و707 آلاف دولار بدور العرض حول العالم، وكان قد حقق العمل 8 ملايين و502 ألف دولار فى الافتتاحية بـ2045 دار عرض أمريكية.

ويري صناع السينما أنه يجب توجيه الشكر لشركة ديزنى فى ظل الظروف الحالية، حيث أعادت فتح دور السينما في لوس أنجلوس وقت طرح"Raya and the Last Dragon"، ومنحت دورالسينما الإذن باستئناف العرض، لكن معظم عارضين الأفلام لم يتمكنوا من النهوض والتشغيل حتى الآن، حسب ما نشر موقع variety.

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