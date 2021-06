تعرف على إيرادات "Raya and the Last Dragon"

وصلت إيرادات فيلم الأنيمشن Raya and the Last Dragon إلى 132 مليونًا و700 ألف دولار حول العالم، منذ طرحه يوم 5 مارس الماضى بدور العرض حول العالم.





وانقسمت إيرادات Raya and the Last Dragon بين 53 مليونًا و993 ألف دولار فى دور العرض بالولايات المتحدة الأمريكية، و78 مليونا و707 آلاف دولار بدور العرض حول العالم، وكان قد حقق العمل 8 ملايين و502 ألف دولار فى الافتتاحية بـ2045 دار عرض أمريكية.